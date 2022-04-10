10 Nis 2022 - 09:39- Gündem G: 10 Nis 2022 - 09:40

Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik “İlk Yardım Eğitimleri” gerçekleştirildi.
Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi mask

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik “İlk Yardım Eğitimleri” gerçekleştirildi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kaza, yangın ve olası doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personele yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi personeline “İlk Yardım Eğitimleri” verildi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

2022 yılı boyunca devam edecek olan İlk Yardım Eğitimleri kapsamında ilk yardımın temel kavramları, dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma gibi birçok konu işlendi. Eğitimlerle ilk yardım ile ilgili beceri kazanması hem de ilk yardım bilincinin artırılması hedefleniyor.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

Eğitimde, yaşamsal faaliyetlerin durması halinde uygulanacak ilk yardımın, hem kendimize, hem ailemize, hem çevremize, hem de insanlığa olan bir hizmet borcu olduğu vurgulanarak, ilk yardım eğitiminin öneminden bahsedildi. Ayrıca, ilk yardımın herhangi bir kaza anında sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak gibi yaşamı büyük ölçüde etkileyen bir ehemmiyeti bulunduğu vurgulandı. İki gün süren pratik ve teorik eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda İlk Yardımcı Belgesi veriliyor.

10 Nis 2022 - 09:39 - Gündem

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