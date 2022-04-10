Dilovası parkları ile güzelleşecek

Ulaşımdan çevreye, spordan altyapıya kadar birçok alanda milyonlarca liralık yatırımı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, devam eden ve planlama aşamasında olan pek çok projeyi daha Kocaelililerin hizmetine sunmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda pandemiden dolayı uzun bir süre parklara hasret kalan çocuklara yeni oyun alanları kazandıran Büyükşehir, bir yandan da geçmiş yıllarda yapılan ancak zaman içerisinde yoğun kullanım sonucu bakım gereken parkları ise yeniden revize ederek daha donanımlı hale getiriyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Dilovası ilçesine Eynerce Kavşağı Parkı ve köprü manzaralı Seyir Terası ile var olan Adnan Kahveci Parkı’nı sil baştan yenileyip Dilovalıların hizmetine sunacak.

ADNAN KAHVECİ PARKI’NDA HUMMALI ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezine çok yakın bir noktada olması sebebiyle Dilovalıların buluşma noktası olan Adnan Kahveci Parkı’nı sil baştan yeniliyor. Orhangazi Mahallesi’nde toplam 2 bin 550 metrekarelik alanda her şeyiyle yeniden dizayn edilen parkta sert zeminlerin altında yer alacak hasır çelikli beton dökme işlemi ile çevre duvarının klinker tuğlayla yapılan harpuştaları tamamlandı. Ekipler daha önce de 260 m3 taş duvar örmüş, ayrıca 100 metretül taş duvar da inşa etmişti.

ÇEVRE DUVARLARI YENİDEN SIVALANIYOR

Çevre duvarının eski sıvalı yüzeylerini dökerek yeni sıva işlemine geçen ekipler, park içi yürüyüş yollarının klinker taban tuğlası ve granit plak taş döşeme işini de sürdürüyor. Dilovası’nda sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar, fitness alanı ve kafeterya bulunacak. Büyükşehir, kent genelinde gereksinim duyulan tüm parklarda yenileme, bakım onarım çalışmalarına devam edecek.