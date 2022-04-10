10 Nis 2022 - 09:42- Gündem G: 10 Nis 2022 - 09:46

Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin, şehirlere dağılımıyla ilgili haritayı yayınladı. Buna göre, ilk 5 sırayı İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa aldı. Bu şehirlerde Suriyeli nüfusu 300 binin üzerinde olarak kayda geçti.
Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor? mask
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Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan ve10 yılı aşkın süredir bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli mülteci, sınırdan Türkiye topraklarına giriş yaptı. Aradan geçen sürede hangi ilimizde ne kadar Suriyelinin yaşadığı da merak edilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yayınladığı güncel harita ile bu sorunun yanıtını verdi.

İLK 5 ŞEHİRDE 300 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ YAŞIYOR

BM'nin paylaştığı haritaya göre 300 binin üzerindeki Suriyeli nüfusuyla en çok Suriyeli'nin yaşadığı iller arasında İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa başı çekiyor. Konya, İzmir, Mersin, Adana, Bursa ve Kilis ise 100 bin-300 bin arası Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

EN AZ SURİYELİ'NİN YAŞADIĞI İLLERDE 50 BİNE KADAR SURİYELİ VAR

Bu illeri ise 50 bin-100 bin arasında Suriyelinin barındığı Kocaeli, Kayseri, Mardin ve Kahramanmaraş izliyor. Haritaya göre Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muğla, Manisa, Sakarya gibi iller ise 10 bin-50 bin arasında Suriyeliyi ağırlıyor.

10 Nis 2022 - 09:42 - Gündem

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