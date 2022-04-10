Kocaelispor U-19 fırtınası! “6-0”

Kocaelispor U-19 takımı konuk ettiği Bandırmaspor’u 6-0 mağlup etti ve puanını 45’e çıkararak ilk 3 yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı.

MAÇA MÜTHİŞ BAŞLADILAR

Vinsan Tesisleri doğal çim sahasında oynanan maçın henüz ilk dakikasında Ufuk Birdal’ın penaltı golü ile öne geçen yeşil siyahlılarda Anıl Emre Yılmaz farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Ufuk Birdal topla buluştu ve pasında Anıl'ı gördü, bu futbolcu da sol ayağı ile topu ağlara göndermesini bildi. Maçta üçüncü gol Eren’in nefis kafa golü ile geldi. İlk yarının son anlarında Ümitcan’a yapılan sert faulün ardından sakatlandı. Ümitcan ambülansla hastaneye götürülürken, Bandırma ekibi sahada 10 kişi kaldı.

HASAN BEKİL’İN ŞANSSIZLIĞI!

Maçın ikinci yarısında da oyunun her bölgesinde üstün olan yeşil siyahlılar, Bandırma kalecisi Erdem’in hatası ve Yusuf Efe’yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Ufuk Birdal kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. (4-0) Kontrolünü elinde tutmaya devam eden Kocaelispor’da oyuna sonradan giren Hasan Bekil’e yapılan çok sert faulün ardından sakatlandı. Bu futbolcu da maça devam edemedi.

FARUK’TAN HARİKA PLASE

Bitime 14 dakika kala Eren Türkkal topla ceza sahasına sokuldu ve pasında Alper’e al da at dedi. Alper de bu ikramı geri çevirmeyince farkı 5’e çıkarmak zor olmadı. Mücadelenin 87. dakikasında ise oyuna sonradan giren Faruk ceza sahası çizgisi dışında sol ayağı ile kalenin sağına müthiş bir top gönderdi. Bu topa Erdem hiçbir şey yapamadı ve Faruk’un golü ile maçın skoru da 6-0 olarak tayin edildi.

ALİ MUMCU: DİYECEK BİR ŞEY YOK

Toplamda 13. son 7. maçında da 6. galibiyetine imza atan Kocaelispor U-19 takımı puanını 45’e çıkardı ve ilk 3 için çok değerli bir galibiyet daha hanesine yazdırdı. Yeşil siyahlılar 25. maçını çarşamba günü deplasmanda 17. sıradaki Menemenspor ile oynayacak. Teknik Direktör Ali Mumcu maçın ardından soyunma odasında futbolcularını kutladı ve “Bana söyleyecek hiçbir şey bırakmadınız, hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

HAFTANIN SKORLARI

Kocaelispor – Bandırmaspor: 6-0

Ankaragücü – Adanaspor: 1-0

Boluspor – Erzurumspor: 4-0

Balıkesirspor – Menemenspor: 3-1

Tuzlaspor – Gençlerbirliği: 1-0

Keçiören – Denizlispor: 5-3

Altınordu – Manisa FK: 2-2

Samsunspor – Eyüpspor: 1-0

13 NİSAN ÇARŞAMBA

Menemen - KOCAELİSPOR

Ankaragücü – Altınordu

Eyüpspor – Boluspor

Manisa FK – Balıkesirspor

Erzurumspor – Tuzlaspor

Ümraniye – Keçiörengücü

Denizli – İstanbulspor

Bursaspor – Gençlerbirliği

Adanaspor - Samsunspor