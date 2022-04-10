İzmit’i bu ayıpla baş başa bırakmayın!

Bu güne kadar sessiz kalındı. Bütçe olarak en maliyetsiz takımlardan birisi, düşmeyelim yeter denildi. Son oynanan Nesibe Aydın karşısında üçüncü çeyrekte 14 sayılık fark yakalandı. “Galiba bu iş olacak, kızlar ligde kalacak” derken, sezon başından beri kanserleşen ve takımın bir türlü kurtulamadığı skoru koruyamama ve son çeyrek hastalığı kendini gösterdi. İzmit Belediyespor 14 sayı farktan maçı 6 sayı farkla 88-82 kaybederek bir kez daha kahretti.

GERÇEKTEN ŞAKA GİBİ!

Bu kadar kötü bir Kayseri’ye evinde yenilen ve ikili averajı da veren, bu kadar kötü bir Antalya’ya hem içeride hem de dışarıda yenilen, Bursa, Beşiktaş, Hatay ve son oynanan Nesibe maçlarında sürekli önde götürdüğü maçları mahalli küme takımlarının yapmayacağı acemilikler nedeni ile kaybeden mavi yeşilliler kötü son ile karşılaşmak üzere.

YİNE TEPTİK, YİNE TEPTİK

Kayseri, Çankaya’ya yenildi ve kapının önüne kadar gelen ligde kalma şansı bir kez daha tepildi. İzmit ekibinin son iki maçı Euro Cup’ta son 4’e kalan ve finali sapan hatalar yüzünden kaçıran Galatasaray ile Euroleauge finalisti Fenerbahçe olacak. İzmit Belediyespor iki maçtan birisini kazanmak zorunda ve Galatasaray’ın da Kayseri’ye son maçında kaybetmesi beklenecek.

RESMEN DELİRTTİLER!

İzmit Belediyespor son 8 dakikada 7 sayı önde olduğu Antalya ya da, 14 sayılık farktan kaybedilen Nesibe Aydın maçlarından birisini kazansaydı bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Yerlilerin seviyesi düşük olduğu, Nirra’nın eline bakıldığı doğru. Ancak İzmit Belediyespor, Antalya ve Kayseri’den kötü değidi. Teknik açıdan da Antrenör Fırat Okul’un aynaya bakıp kendisini sorgulaması gerekiyor.

KENDİNİZİ SORGULAYIN

Mithat Ağa, Uğur Koştur, Cengiz Kahraman, Fırat Okul… Bu takımın bu durumda olmasındaki baş aktörler onlar. Kritik anlarda devreye girecek pozisyonlar olsa da olup biteni sadece seyrettiler. Bu isimler de şapkalarını ellerine alıp nerede hata yaptıklarını kendilerine sormak zorunda. Takımın ligde kalma şansı çok azaldı. Takım bir şekilde Galatasaray’ı mağlup etmek zorunda. Takım düşerse, sorumlular bu ayıp ile baş başa kalacak.