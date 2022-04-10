Kandıra'da 923 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 140 Ada, 9 Parsel, DURAÇALİ Mahalle/Köy, Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, orta derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup ortalama % 3-7 eğimli yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup Marjinal Kuru Tarım arazisidir. Kadastrof yola cephesi yoktur. Yerleşime uzak konumdadır.

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