Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 140 Ada, 9 Parsel, DURAÇALİ Mahalle/Köy, Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, orta derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup ortalama % 3-7 eğimli yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup Marjinal Kuru Tarım arazisidir. Kadastrof yola cephesi yoktur. Yerleşime uzak konumdadır.
10 Nis 2022 - 10:05- Gündem Güncelleme: 10 Nis 2022 - 10:13
Kandıra'da 923 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 923 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.