10 Nis 2022 - 10:07- Gündem G: 10 Nis 2022 - 10:10

Kandıra Belediyesi'ne ait 46 adet muhtelif işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra Belediyesi'ne ait 46 adet muhtelif işyeri kiraya verilecek

10 Nis 2022 - 10:07 - Gündem

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