İller Bankası'ndan taşınmaz satış ihalesi

İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet arsa ve 16 adet dairenin satış ihalesi, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak.
Açık artırma ihalesinde taşınmazlar ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25'i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 36 ay vade ile ödenecek. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,70 oranında vade farkı uygulanacaktır. İhale, İller Bankası A.Ş. Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 9/21 Yenimahalle, Ankara adresinde 12 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.