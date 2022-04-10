İzmit Nuh Çimento MTAL’den özel çocuklarımız için anlamlı proje

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile, Deniz Feneri Derneği’nin düzenlediği Okullarımız İyilikte Yarışıyor temalı “Uygulamalı İyilik Projesi” yarışmasına katılmak üzere Nuh Çimento MTAL Moda Tasarım Teknolojileri Alan Öğretmeni Ayla Uygun’un başlattığı “Masallar Diyarında Buluşalım” projesi; özel gereksinimli (hafif, orta,ağır düzey otizm, down sendromu ve görme engeli) olan öğrencilerimiz için tasarlandı.

AMAÇ MİNİK KALPLERE DOKUNMAK

Proje ekibinin, ilgi, yetenek ve mesleki becerilerini özel gereksinimli öğrencilere aktarmayı amaçlayan ve “Masallar Oynayalım, Kalplere Dokunalım” sloganı ile yola çıkan proje; öğrencilerle; eğitim gördükleri sınıflarda masalları canlandırıp, masal kahramanlarına dokunma fırsatı vererek ve oyunlar oynayarak; sadece etkili ve kalıcı öğrenmeyi değil, aynı zamanda onların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamayı da amaçlıyor. Proje koordinatörü Ayla Uygun; tasarladığı bu projede, genç yeteneklerimizin farkındalığını arttırmak, faydalı olmak ve en çok da minik kalplere dokunmak istediğini ifade ediyor.

SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYOR

21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olması sebebiyle ilk etkinlikleri olan Kırmızı Başlıklı Kız adlı masal oyunlarını Atatürk Ortaokulu Özel Alt Eğitim Sınıfı ve Şehit Selçuk Gökdağ İlk ve Ortaokulunda gerçekleştiren ve Nuh Çimento MTAL Moda Tasarım Teknolojileri Alan Öğretmeni Ayla Uygun liderliğinde; gönüllü öğrenciler Ilgın Köse, Beren Nur Şimşir, Habibe Sönmez, Dilara Çelik, Ezgi Bila, Zeynep Özler, Zehra Uygun, ve Yaren Cirit’ten oluşan ekip; toplum duyarlılığı adına tüm okullarımıza örnek olmak için seslerini duyurmak istiyor.