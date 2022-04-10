Ömer Çeker: “Söz verirken cömert uygularken cimri”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, Körfez İlçe Temsilcisi Muammer Erhan, Körfez Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Arif Balcı, Temsilci Özlem Sözlü ile birlikte Körfez’de faaliyet gösteren Körfez Devlet Hastanesi, Körfez Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan sağlık çalışanları ziyaret ederek çalışanların sorunlarını tespit etti. Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaret sonrası heyeti ile birlikte açıklama yaptı.

“BİR DOKUN BİN AH İŞİT”

Şube Başkanı Çeker yapmış olduğu açıklamada; “Sağlık çalışanlarına bir dokun bin ah işit. Hekiminden, hemşiresine, genel idari sınıfı çalışanından, şoförüne ve hizmetlisine kadar, kamu işverenin den memnun olmadıklarını işveren tarafından unutulduklarını ifade etmektedirler. Ağır sanayi işçisi gibi çalıştıkları halde hak ettikleri ücretin verilmediğini, pandemi döneminde kamu İş verini tarafından hatırlandıklarını ve kendilerine birçok söz verilmesine rağmen bu güne kadar verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade etmektedirler” dedi.

“VERDİĞİNİZ SÖZÜ YERİNE GETİRİN”

Başkan Çeker; “Çalışanlar adına sendika olarak kamu işverenine sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarına verdiğiniz sözleri tutun vaatlerinizi yerine getirin. İsrâ sûresi (17), 34’te “Verdiğiniz sözü ve yaptığınız antlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” Demektedir. Kamu işvereni çalışanlara söz verirken çok cömert davranmakta olup, verdiği sözleri çalışma hayatına uyarlamakta ise cimri davranmaktadır. 2021 Aralık ayında verilen sözlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiği halde bu güne kadar bir mesafe katledilmemiştir. Dedi.

“ACELE EDİN”

Açıklamasını sürdüren Çeker; “Sağlık çalışanları artan hayat pahalılığı, saatlik değişen etiketlerin hızına yetişemediğinden yüksek enflasyon karşısında maaşları mum gibi eridiğinden alım gücü düşmüştür. Almış oldukları maaşlar ile geçinememektedirler. Sağlık çalışanlarının maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaştırılması için gerekli düzenlemeleri yapın. Milli gelirden sağlık çalışanlarının payına düşenin verilmesi için acele edin” diyerek sözlerini sonlandırdı.