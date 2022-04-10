Üniversite kampüsündeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü çevresine terk edilen sokak köpekleri, öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Zamanla hırçınlaşan köpeklerin gruplar halinde gezdiği, öğrencilere saldırdığı, bazen de peşlerinden koşarak korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi. Üniversite öğrencisi Aleyna Güven, 7 Nisan Perşembe günü iki arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada kampüste bulunan bir grup köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Güven, yaşadığı olaya sosyal medya hesabından da tepki gösterdi.
Yetkililerden yardım talep eden öğrenciler, köpeklerin daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamasını istiyor.
"OKULA VE KÜTÜPHANEYE RAHATLIKLA GİDELİM İSTİYORUZ"
7 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaşamadığını söyleyen Güven, "Kamera görüntülerine ulaşmak istedik fakat öğrenci olduğumuz için alamadık. Kamera görüntülerine ulaşamadığımız için yaşadığımız bu durumu kanıtlayamadık. Olay, okul yemekhanesi ile yurt arasında oldu. Yurda uzaklığımız 100 metreydi. Kurtulmak için çığlık attık fakat kimse gelmedi. İki güvenliğin arasındaydık. Okul yemekhanesinde olduğumuz için yurt güvenliğine daha yakındık. O sırada tesadüfen olay yerinden bir otomobil geçiyordu. Arabanın sürücüsü köpekleri korkutmak için arabayı üzerlerine sürdü. O an o korkudan hemen arabaya bindik. Yurt yakın olduğu için arabadan inmemiz çok da uzun sürmedi. Biz hayvansever insanlarız, köpeklerin aç kalmasına, onlara eziyet edilmesine karşıyız. Ama biz de okula ve kütüphaneye rahatlıkla gidelim istiyoruz. Sabah derslerimiz oluyor ve yurttan erken çıkmamız gerekiyor. Ailelerimiz de bizim için tedirgin oluyor ve kapalı bir ortama girene kadar sürekli telefonun ucunda oluyorlar. Köpekler yüzünden toplu bir şekilde hareket etmek zorunda kalıyoruz. Kendimizi köpeklerden korumamız için önerdikleri şeyler ise çömelmek, su şişesi içinde su bulundurup üzerlerine sıkmak, cop taşımak, köpeklerin rahatsız olduğu sinyallerden alıp taşımak. Köpeklerin bunlar karşısında ne tepki vereceklerini bilmediğimiz için bunları taşımaktan korkuyoruz. Çünkü köpekler saldırı anında hiçbir şeyi görmüyor" diye konuştu.
"KÖPEKLER İÇİN DÜZENLİ ALAN KURULMASI GEREKİYOR"
Kampüste çok sayıda köpeğin olduğunu ifade eden Aleyna Uyar da, "Spor Bilimleri Fakültesi'ne gitmek için otobüs kullanıyoruz. Bu otobüsü kullanmamızdaki sebep ise okula gitmemiz için kullanmamız gereken bir yokuşun olması. Bu yokuşa mamalar bırakıyorlar ve tüm köpekler oraya geliyor. Köpeklerden duyduğumuz rahatsızlık, son yaşadığımız olaydan sonra daha da arttı. Onların zarar görmesine çok karşıyız. Alıştığımız belli köpekler vardı. Ama dışardan gelen köpeklere alışamıyoruz. Zarar vermeyen köpekler olduğu kadar zarar veren köpekler de var. Köpekler için düzenli bir alan kurulması hem onlar hem de bizim için daha iyi olacaktır" dedi.
"KÖPEKLERİN HUYLARI DEĞİŞMEYE BAŞLADI"
Kocaeli Üniversitesi'ndeki başıboş köpek sorununun yıllardır çözülmediğini kaydeden Demet Özdağan ise, "Bu sorun artık çığırından çıkmaya başladı. Önceden saldırmıyorlardı, yanımızdan geçiyorlardı. Hatta kendilerini sevdiriyorlardı. Burada bizimle birlikte büyüyen bir sürü köpek var. Pandemi dönemi insanlardan uzak kaldıkları için huyları da değişmeye başladı. Sonrasında buraya yeni köpekler geldi. Köpeklerde bölgelerini savunma içgüdüleri olduğu için yeni gelen köpeklere saldırmaya başladılar. Bu saldırma neticesinde de arada kalan bizler olduk. Köpeklerin Kocaeli Üniversitesi’nde kalması gerçekten çözüm değil" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Nihan - Üniversitenin bulunduğu yer ve bir çok yer bu hayvanların barınma bölgesi olduğunu unutmayınız. Dağlar-tepeler, her tarafa apartmanlar, villalar diktik. Yaşam alanlarını ellerinden aldık. Hiçbir yere sığamaz olduk biz insanoğlu. Belediye güzel bir barınak sunamıyor bu dostlara, sunmak istemiyor, bu hayvanlar nereye gitsinler? Deprem bölgelerinde enkaz altında İNSAN bulduğunda mı alkış tutacaksınız köpeklere! Bizler olmasak bu gezegende hayvanlar çok güzel bir yaşam sürebiliyorlar; hayvanlar olmasa İNSAN yaşam süremiyor bu dünyada.
Körfezli - Hiç değişmemiş yıllar öncede aynı durum vardı bir arpa boyu gidilmemiş öğrenciler haklılar bir çözüm bulunmalıdır.
K.s - Öğrenci kardeşlerimiz köpekler sizi ısırsın sesinizi çıkarmayın yoksa hayvan severler sizin canınıza olur bırakın ısırsınlar köpekler
Vicdan - Korkmak baska birşey.. korkmak kisisel bir duygu. O resimdeki hayvanciklar karnini doyurmak derdinde. Ornrgin.ucaga binmekretn korkanlar var butun ucaklari imha mi edelim. Hayvanlarls empati yapalim. Bizleri bir kafese kapatip önümüze bir parca yemek atsalat onla yetinsek.. biraz vicdan. Bugun kadin cinsyetlerinden olen bircok ksdin var. Napalim butun erkeklermi kafese tikalim. Ya da..
Zagor - BELEDİYE BASKANİMİZ BUNLAR ALFA KOPEK DEMİSTİ; UNİVERSİTE OGRENCİLERİ ALFA KOPEKLERE COZUM BULSUN CARENİZ YOK BASKA BELEDİYE BİRSEY YAPMİYOR YAPMİYACAKTA
M.a.p 'li Don Kişot - Bunlar "şov" yapıyor! Anlaşmışlar sistematik olarak üniversitedeki muktedirlerle kamuoyu yaratıyorlar! "Sebep-sonuç" ilişkisine bakmadan tamamen acımasızca bilinmeze göndermek istiyorlar bu canları! Dışarıda insan tarafından taciz, şiddet görme olasılıkları bir kaç münferit olay dışında çok daha yüksek ama onu bu kadar gündeme taşımıyorlar!
Serdar Akgün - Nasilki fare için fare zehiri satılıyor ,sinek için sinek ilacı satiliyirsa köpekleri zehirlemek içinde zehir satilmali bence...Rahatsızlık veren köpekler zehirlenip uyutulmali...Avcılara da sesleniyorum dağda bayırda kurt, tilki, domuz avlanacaginiza şehirde olmaması gerekli olan köpekleri ağlayın lütfen ..
Kadir - Şu ramazan gününde şu hayvanlara ayıracağınız saldırı,kin ve öfke dolu söz ve tavırlarınızı keşke çöken ekonomimize ve sofralarında iftarını açmak için zeytin bile bulunduramayan iyice fakirleşmiş toplumumuz için kullansanız ve o bahsettiğiniz üniversiteyi bitirseniz bile nasıl bu kadar işsizlik olan bir ülkede iş bulacağınıza kafa yorsanız daha mantıklı olur. Sorun köpek sorunu değil,sorun artık yemek için bir somun ekmek bile bulamayan toplumun öfkesini Allah'ın sessiz kulları üzerine yoğunlaştırması. Bunu bir kavrayın artık geleceğin potansiyel işsiz arkadaşları.
Fatoş - Şu köpeklerden ne istiyorsunuz....artık rahat bırakın şu hayvanlari.
Tarık Yüce - Korkutacaklar kovalayacaklar ısıracaklar hatta parçalayacaklar tabi köpek bunlar istediklerini yaparlar bidaha sakın şikayet ettiğini duymayalım köpekseverler kızar sonra.
Kartepeli - Valla doğru geçen sınava gittim saysan abartısız öğrenci kadar köpek var
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.