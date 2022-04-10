‘’Hastanız varsa en büyük destekçiniz Büyükşehir’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hasta yakınları konusunda eğitimli ve deneyimli hemşireler tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitim” hizmeti sunuyor. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 3 yıldır yatalak kayınvalidesine hizmet alan Reyhan Akbaş, daha önce de kayınpederinin 3 yıl boyunca yatalak olarak hayatını geçirip rahmetli olduğunu aktardı. Akbaş, şimdi de beynine pıhtı atması sonucu yatalak kalan 87 yaşındaki kayınvalidesi Sümran Akbaş’a Büyükşehir Belediyesinin nasıl hizmet sunduğunu anlattı. Akbaş, ‘’Rahmetli babama hizmet verdiniz, şimdi de yatalak anneme. Hem Hasta Nakil Ambulansı, hem Evde Bakım hizmeti hem de Hasta Refakatçi Eğitimi. Bu hizmetleri bize sunanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bize bu hizmeti sunuyorlar’’ dedi.

HASTA BAKIMINDA EN BÜYÜK DESTEĞİ BÜYÜKŞEHİR SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesinden Hasta Refakatçi Eğitimi, Hasta Nakil Ambulans hizmetlerinden tutunda Evde Bakım, Hasta Karyolası hizmetine kadar pek çok hizmeti aldıklarını belirten Reyhan Akbaş, ‘’Zor bir süreç, büyük bir bebeğiniz var gibi oluyor. Bu bebekle yemeğinden tutun her şeyi ile ilgilenmeniz gerekiyor. Mesela mama ile karnından besliyoruz. Gençlik geçici, bizde onlar gibi olacağız. Maalesef ki hayatın büyük bir gerçeği bu. Zaman içinde bunları unutuyoruz. Belki hiç bizim başımıza gelmeyecek gibi geliyor. Bizde yatağa bağlı hasta birey olacağız, kim bilir. Allah tabi kimseyi bu duruma düşürmesin ama en azından bizim arkamızda bir destek var, bize sahip çıkacak insanlar var, işimizi hafifletenler var. Bu anlamda hastamıza bakarken bize en büyük desteği Büyükşehir sağladı’’ ifadesini kullandı.

EĞİTİM HİZMETİYLE BİLİNÇLİ OLMAMIZI SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesinden Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimi aldıklarını aktaran Reyhan Hanım, ‘’Yatalak olan annem ve hasta bakımı, refakati konusunda eğitime geliyorlar onlar bize her şeyi öğretiyor. Eğitimde hastanın yatakta uzun süre yatmasından oluşabilecek bası yaralarının engellenmesi, temizlik ihtiyaçlarının, cilt ve perine bakımının öğretilmesi, beslenmesinin ve ilaç kullanımının düzenlenmesi, fiziksel egzersiz yaptırılması ve psikolojik destek sunulması gibi birçok başlıkta eğitim veriyor. Zor bir dönem geçirdik, babam da yatalaktı. 3 ay önce babamı kaybettik. 2 hastaya birlikte bakıyorduk. Kolay değil ama özveriyle sevgiyle bakılmaları önemli. Sevgi ile bakıldıklarında onlarda mutlu oluyor. Gelin kayınvalide değil de anne kız gibi olduk ben onun kızı oldum evladı oldum. Ben çok mutluyum bu hizmetleri aldığım için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

HASTA NAKİL AMBULANSI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Hasta Nakil Ambulans Hizmeti 7 gün 24 saat hizmet vermekte. Ambulans hizmetinden faydalanan Reyhan Hanım, ‘’Hasta Nakil Ambulansı evimize geliyor. Kapımızdan bizi alıp hastaneye bırakıyor, hastanede işimiz bittiği zaman bizi eve bırakıyor’ diye belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Biriminden hastane randevuları gidiş ve dönüş olmak üzere, en az 24 saat önceden Büyükşehir 153 hattına bildirilmesi gerekiyor.

EVDE BAKIM

Annesi ve babası yatalak olduktan sonra ‘Evde Bakım’ hizmetinden de faydalanan aile, ‘’Gelen arkadaşlar bize çok yardımcı oluyor. Hastamızın kişisel temizliğini de yapıyor ve özveriyle işlerini yapıyorlar. Benim işimi o kadar kolaylaştırıyorlar ki. Onlar annemi banyoda yıkarlarken, ben yatağını hazırlıyorum. Zor mu zor, evde kocaman bir bebeğimiz var. Her şeye ihtiyacı var. Altını değiştirmesem, niye değiştirmedin diyemez. Bütün gün o şekilde kalabilir. Her şeyiyle bizlere muhtaç. Önce Allah (cc) bana sağlık versin. Ben sağlığımla beraber anneme bakayım. Ayrıca bu hizmeti bizlere verenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bize bu hizmeti sunuyorlar’ sözleriyle duygularını aktardı.

BİLGİ İÇİN 153

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hasta bakımı refakatçi eğimi; Kocaeli’nde ikamet eden, herhangi bir hastalık sonucunda yatağa bağımlı bakıma muhtaç duruma düşen hastaların bakım, kişisel hijyen, ilaç kullanımı gibi konularında destek olmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim programını talep eden vatandaşlar 153 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alabiliyor.