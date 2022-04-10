Tipioğlu: 177. kuruluş yıldönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz

Türk polis teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda buluştu. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, törende yaptığı açıklamada, " Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Emniyet Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Mukaddes vatan toprağının bölünmez bütünlüğünü korumak, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Türk Polis Teşkilatımız, bugüne kadar üzerine düşen vazifeyi sarsılmaz bir kararlılıkla yerine getirmiştir. Aynı inanç ve coşkuyla ilelebet sürdürme azmindedir.

Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu 1845 yılından bu yana, Aziz Milletimizden aldığı destek, Kanunlardan ve Milli İradeden aldığı güç ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katarak, fedakârca görev yapmaktadır. Bugün Emniyet Teşkilatımızın geldiği nokta, hepimizi gururlandırmaktadır. Teşkilatımızın başarısında; “Sizden biriyiz, sizin için varız” anlayışına bağlı olarak vatandaşlarımızla hemhal olmamız, bilim ve teknolojiyi toplum yararına kullanma becerimiz, birlik ve beraberlik duygusu, milli, manevi ve insani duyguları önceleyen anlayış vardır.

Türk Polisi, Vatan, Millet ve Bayrak sevgisinin verdiği güçle görevini yaparken, bu değerlerin tehlikeye girme ihtimali karşısında, Aziz Milletimizin huzuru, güvenliği ve sağlığı için, gerektiğinde kanını, canını feda etmekten çekinmeyecek cesarete sahiptir. Şehitliklerimizdeki Al Bayraklarımız vatan ve millet sevgimizin nişanesidir. Bu vesileyle; Türk Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, görevi başında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehitlerimizin bizlere emaneti olan asalet ve metanet sahibi aileleri, gazilerimiz ve emekli mensuplarımıza sağlık ve huzur temenni ediyor, Vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, kahraman çalışma arkadaşlarım ve saygıdeğer ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum."