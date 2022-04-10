Enes Akbal Optik, sahur sonrası soyuldu

İzmit çarşıda bulunan Enes Akbal Optik’e sahur sonrası saat 05.00 sıralarında hırsız girdi. Mağazada bulunan toplam 34 adet pahalı saati çalan hırsız ya da hırsızlar, geriye 200 bin liralık maddi zarar bıraktı. Hırsızlık olayını İKM Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabında paylaşarak, Akbal ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.