10 Nis 2022 - 14:30- Asayiş G: 10 Nis 2022 - 14:33

Enes Akbal Optik, sahur sonrası soyuldu

İzmit çarşıda bulunan Enes Akbal Optik mağazasına sahur sonrası saat 05.00 sıralarında hırsız girdi, mağazadaki maddi kaybın 200 bin lira olduğu öğrenildi
Enes Akbal Optik, sahur sonrası soyuldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit çarşıda bulunan Enes Akbal Optik’e sahur sonrası saat 05.00 sıralarında hırsız girdi. Mağazada bulunan toplam 34 adet pahalı saati çalan hırsız ya da hırsızlar, geriye 200 bin liralık maddi zarar bıraktı. Hırsızlık olayını İKM Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabında paylaşarak, Akbal ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

10 Nis 2022 - 14:30 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.442.309 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kumar oynarken suç üstü yakalandılar mask
Kumar oynarken suç üstü yakalandılar
Kocaeli'de kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı mask
Kocaeli'de kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı
TEM’de iki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı mask
TEM’de iki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Kocaeli’de ölü yunus sahile vurdu mask
Kocaeli’de ölü yunus sahile vurdu
Kocaeli’de şiddetli yağış heyelana sebep oldu mask
Kocaeli’de şiddetli yağış heyelana sebep oldu
3 çocuk babası koronaya yenildi! mask
3 çocuk babası koronaya yenildi!
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL