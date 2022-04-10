Parke taşı ile camı kırdı 250 bin TL’lik saat çaldı

Alınan bilgiye göre İzmit Fethiye Caddesinde bulunan Enes Akbal Optik isimli iş yerinin cam olan kapısını parke taşı ile kırarak içeri giren hırsız, iş yerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 34 adet saati çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İş yerinin soyulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Akbal, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Enes Akbal, “2016 yılından bu yana bu sektördeyim. Bu mağazamız da yaklaşık 1 buçuk senedir faaliyet gösteriyor. Sabah 05.10 sularında bir şahıs buraya geliyor. İlk önce 20 dakika kadar çevrede keşif yapıyor. Sonra saat 05:30 gibi yerden aldığı parke taşı ile cam olan kapıyı kırarak içeri giriyor. İçeride değerli saatlerimiz vardı, onları almış götürmüş. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL civarında olan 34 adet saat çalmış. 16’sı bi marka 18’i başka bir marka. Polise haber verdik. Gelip inceleme yaptılar. Yakalamaları için çalışmalar devam ediyormuş” dedi.