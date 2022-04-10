10 Nis 2022 - 14:30- Asayiş G: 10 Nis 2022 - 16:48

Parke taşı ile camı kırdı 250 bin TL’lik saat çaldı

İzmit Fethiye Caddesinde bulunan Enes Akbal Optik isimli iş yerinin cam olan kapısını parke taşı ile kırarak içeri giren hırsız, iş yerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 34 adet saati çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Parke taşı ile camı kırdı 250 bin TL’lik saat çaldı mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Fethiye Caddesinde bulunan Enes Akbal Optik isimli iş yerinin cam olan kapısını parke taşı ile kırarak içeri giren hırsız, iş yerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 34 adet saati çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İş yerinin soyulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Akbal, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Enes Akbal, “2016 yılından bu yana bu sektördeyim. Bu mağazamız da yaklaşık 1 buçuk senedir faaliyet gösteriyor. Sabah 05.10 sularında bir şahıs buraya geliyor. İlk önce 20 dakika kadar çevrede keşif yapıyor. Sonra saat 05:30 gibi yerden aldığı parke taşı ile cam olan kapıyı kırarak içeri giriyor. İçeride değerli saatlerimiz vardı, onları almış götürmüş. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL civarında olan 34 adet saat çalmış. 16’sı bi marka 18’i başka bir marka. Polise haber verdik. Gelip inceleme yaptılar. Yakalamaları için çalışmalar devam ediyormuş” dedi. 

10 Nis 2022 - 14:30 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

İzmi̇tli̇ - HATIRLIYORSAM BEKÇİ KADROLARINI BOL MİKTARDA DOLDURDULAR.BEKÇİLER NERDE ACEP.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 18:06
03

Jeol.müh. Behzat G. - Bu güvenlik sorunlarını, beklenen İstanbul depremi sonrası da yaşayabiliriz. Kocaeli de etkilenecektir, depremde kırılan camlar kötü niyetlilerin beklentisidir. Deprem sonrası 24 saat güvenlik artırılmalı. Depremi önceden bilmek için, bir çok insan amatörce çalışmaktalar, niyetleri kötü olanlar olabilir. Meslek odaları başta, gerekli önlemleri deprem olmadan önce almalıyız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 16:02
02

Gece Kuşu: - @Yusi 01 nolu yoruma cevabı: Sigortacılık yapanlar bunu sorar? Nice senaryo soygunlar oldu? Pandemi maskesi kılıfları oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 15:58
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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