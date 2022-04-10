Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk polis teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda buluştu. Burada saygı duruşunda bulunan Kocaeli Emniyeti, akabinde İstiklal Marşı’nı okudu. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehit defterini imzalayarak günün anlam ve önemine dair konuştu. Kültür Tepesi’ndeki törenin ardından Emniyet Müdürü Tipioğlu İzmit Yürüyüş yolu üzerinden kurulan polis teşkilatı standında vatandaşa broşür dağıtırken çocuklara ise ve şapka ve düdük hediye etti.

“ÜSTÜN GÖREV ANLAYIŞI İLE BU GÜNLERE GELDİ”

Bugün emniyet teşkilatının kuruluşunun 177 yılını kutluyoruz diyerek konuşmasına başlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “177 yıldır Polis teşkilatı devletinin bölünmez bütünlüğü, vatandaşının can, mal ve ırz emniyetinin sağlanması noktasında hiçbir zorluktan çekinmeden gözünü hiçbir şeyden sakınmadan üstün bir görev anlayışı ile bu günlere gelmiştir. Bu günlere gelene kadar binlerce şehit vermiş, kan akıtmış ve millettin huzurunu sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“YEK VUCÜT DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sözlerine devam eden Tipioğlu, “Yine polis teşkilatı aynı azim ve kararlılıkla Türk Bayrağını dalgalandırma kararlılığındadır. Bütün arkadaşlarımızı ile Aziz Türk Milletini devletimize ve aziz milletimizin huzur ve güvenliğine kast edenlerin karşısında yekvücut durmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz Türk Polis teşkilatı ne kadar kuvvetli olursa ve ne kadar iyi çalışırsa aziz milettimizin güvenliği o kadar iyi olur. Bu vesile ile bayrağımızı kanları ile bayrak yapan toprağımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bütün meslektaşlarımızın 10 Nisan polis bayramını tebrik ediyorum” dedi.