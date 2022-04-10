10 Nis 2022 - 16:59- Gündem G: 10 Nis 2022 - 17:01

Çekçeklinin yardımına şoför yetişti

Derince’de çekçeği çekerken zorlanan vatandaşın yardımına halk şoförü yetişti. Şoför, çekçeği çekmekte zorlanan vatandaşa destek vererek birlikte bayırı geçti

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Derince Çeneşuyu Tesisleri önündeki yoldan, İzmit istikametine doğru giden çekçeklinin yardımına halk şoförü yetişti. 41 J 0448 plakalı 102’nolu hattın şoförünün araçla çekçeği arkadan iterek vatandaşa yardımcı oldu. Yaptığı hareket vatandaşlar tarafından görüntülenen şoför, takdir topladı.  

10 Nis 2022 - 16:59 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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