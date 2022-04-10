Çekçeklinin yardımına şoför yetişti

Video için play'e tıklayın

Derince Çeneşuyu Tesisleri önündeki yoldan, İzmit istikametine doğru giden çekçeklinin yardımına halk şoförü yetişti. 41 J 0448 plakalı 102’nolu hattın şoförünün araçla çekçeği arkadan iterek vatandaşa yardımcı oldu. Yaptığı hareket vatandaşlar tarafından görüntülenen şoför, takdir topladı.