Bursaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Kocaelispor deplasmanda Bursaspor ile Bursa Timsah Arena'da karşı karşıya geliyor. Maçı canlı anlatım olarak buradan takip edebilirsiniz...
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BURSASPOR
28. DENİZ AYDIN
7. NAMIK ALASKAROV
13. THIEVY GUIVANE BIPFOUMA KOULOSSA
14. HASAN AYAROĞLU
26. KUBİLAY SÖNMEZ
29. MERT YILMAZ
30. MEHMET ERDEM UĞURLU
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
31. LUKA CAPAN
36. BURAK ALTIPARMAK
45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA
Yedekler
1. CANBERK YURDAKUL
3. ONUR ATASAYAR
6. RAMAZAN KESKİN
23. FURKAN EMRE ÜNVER
52. UĞUR KAAN YILDIZ
67. ENVER CENK ŞAHİN
70. MASSIMO BRUNO
77. TUĞBEY AKGÜN
80. İSMAİL YÜKSEK
97. BERAT ALTINDİŞ
KOCAELİSPOR
1. KORCAN ÇELİKAY
2. BERKAY TOLGA DABANLI
12. ATİLA TURAN
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
27. SEMİH KARADENİZ
29. MICHAEL PEREIRA
35. MAZLUM DEMİR
77. BENHUR KESER
Yedekler
23. DOĞUKAN KAYA
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
28. MOUHAMED DIOP
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
52. DENİZALP ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK
BITCI TİMSAH PARK - BURSA
10.04.2022 - 20:30
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
MUHAMMET YUMAK(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL MAVİ(2. Yardımcı Hakem)
BATUHAN KOLAK(Dördüncü Hakem)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.