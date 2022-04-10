Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki

İzmit Seka Park Sahili’nde bulunan bir tepeye, 1968 yılında görev uçuşu sırasında Samsun’un Kavak ilçesinde uçağının düşmesi sonucu şehit olan İzmit doğumlu Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi’nin ismini yaşatmak için şehidin adı verildi. Alana Eskişehir’den getirilen F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi. 2007 yılında tamamlanan parkta bulunan F-4 tipi savaş uçağı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görürken, uçağın gövdesinin farklı noktalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazılıp tahrip edildiği görüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasar gören uçağın fotoğraflarını “Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yazılar, belediye ekiplerince silinip temizlenecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.