10 Nis 2022 - 19:04- Gündem G: 10 Nis 2022 - 19:07

Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki

Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi Tepesi’nde bulunan F-4 savaş uçağına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yazılar yazıldı, çizimler yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından uçağın fotoğraflarını paylaşarak, bunu yapanlara yönelik olarak  “Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten” ifadelerine yer verdi.  
Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki mask
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İzmit Seka Park Sahili’nde bulunan bir tepeye, 1968 yılında görev uçuşu sırasında Samsun’un Kavak ilçesinde uçağının düşmesi sonucu şehit olan İzmit doğumlu Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi’nin ismini yaşatmak için şehidin adı verildi. Alana Eskişehir’den getirilen F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi. 2007 yılında tamamlanan parkta bulunan F-4 tipi savaş uçağı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görürken, uçağın gövdesinin farklı noktalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce  yazılar yazılıp tahrip edildiği görüldü.  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasar gören uçağın fotoğraflarını “Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.  Yazılar, belediye ekiplerince silinip temizlenecek.

10 Nis 2022 - 19:04 - Gündem

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