10 Nis 2022 - 19:04- Gündem

Şehit pilotun adının verildiği parktaki savaş uçağına yazılan yazılara tepki

Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi Tepesi’nde bulunan F-4 savaş uçağına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yazılar yazıldı, çizimler yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından uçağın fotoğraflarını paylaşarak, bunu yapanlara yönelik olarak “Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten” ifadelerine yer verdi.