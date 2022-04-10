KOVİAD Ailesi, dayanışma iftarında buluştu

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) yönetim kurulu ve üyeleriyle Başkan Harun Reşit Kocagöz'ün ev sahipliğinde iftar programında bir araya geldi. Kandıra yolu üzerinde bulunan Elit Kafe Restoran’da gerçekleşen iftar programına katılım yoğun oldu. Gerçekleşen programa İzmit Belediyesi AKP meclis üyeleri Şener İnce, Çağlayan Duman, Nazmi Açıkgöz, Fatih Özcan ve CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır, KOTO Başkan Vekili Volkan Yıldız, KOVİAD'ın Kurucu Başkanı Muhammet Ertürk ve birçok STK temsilcisi katılım gösterdi.

“KOVİAD KART HAYATA GEÇİYOR”

Önümüzdeki dönem de fark yaratan projelere devam edeceklerinin altını çizen KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz, “KOVİAD kart projemizi uygulamaya sokuyoruz, Tüm üyelerimize bu karttan dağıtacağız. Bu bağlamda ilk adımı Atakent Cihan Hastanesi ile attık. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bu anlaşmalarımız devam edecek. Üyelerimiz bu kart sayesinde üyelerimize ayrıcalık katmak istiyoruz. Derneğimizin kuruluş amaçlarından bir tanesi de ticari dayanışmayı sağlamak. Bu yönde indirim çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun gibi daha birçok ticari dayanışma sağlayabileceğimiz projelerimiz olacak. Yakın zamanda internet sitemizde faaliyete geçecek. Aylık söyleşilerimiz de bir yandan devam edecek” dedi.

“DESTEKLERİNİZİ ESİRGEMEYİN”

KOVİAD Denetleme Kurulu Başkanı Levent Yağız, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, "Bizim istediğimiz, bizden sonra yaşanabilir bir kent bırakabilmek. Bu anlamda birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizin derdiyle dertlenerek KOVİAD olarak hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu sizlerin desteği ile olacak. Desteklerinizi esirgemeyin. Birbirimize bu anlamda destek olmalıyız “ifadelerini kullandı.

“KOVİAD’A HEP BİRLİKTE DESTEK OLMALIYIZ”

Son olarak söz alan KOVİAD Kurucu Başkanı Muhammet Ertürk, “Her birinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimize verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum KOVİAD’a hep birlikte destek olmalıyız bu konuda şahsımın üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırım” dedi.