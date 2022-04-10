10 Nis 2022 - 20:02- Siyaset G: 10 Nis 2022 - 20:03

DEVA Karamürsel’de Yücetepe güven tazeledi

DEVA Partisi birinci olağan Karamürsel ilçe kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Cüneyt Yücetepe yeniden DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığına seçildi
DEVA Karamürsel’de Yücetepe güven tazeledi mask
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Karamürsel İlçe Teşkilatı birinci olağan kongresini gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Cüneyt Yücetepe, DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı olarak seçildi. Kongrede konuşan Yücetepe, “Bir umut hareketi olarak kurulan partimiz, tarihsel bir sorumlulukla ülkemizin sorunlarına çözüm bulabilmek üzere yola çıkmıştır. Bu yolculuğun en temel amacı düşünce özgürlüğüne vurulan zincirlerin kırılmasıdır. Geleceğimizin ve beraberliğimizin teminatı olan, ancak sadece dillerde yer alan demokrasimizin yeniden canlandırılmasıdır. DEVA ailesi olarak her farklı düşünceye saygı duyuyor ortak aklın ve istişare kültürünün yerleşmesini istiyoruz” dedi.

“BİZLER DEVA PARTİSİ OLARAK SAHADAYIZ”

Haberi olmadan AKP’ye üye yapıldığını iddia ederek, İl Yönetim Kurulu Üyeliği’nden Karamürsel İlçe Başkanlığı’na geçiş sürecinde yaşanan birkaç günlük boşlukta birilerinin veya bir bilgisayar yazılımının otomatik olarak kendisini AKP’ye üye yaptığını ifade eden Yücetepe, konunun tesadüfen ortaya çıktığını söyledi. Yücetepe, “Bizler Deva Partisi olarak sahadayız, Karamürsellilerin her zaman yanındayız. Bu tür ayak oyunlarıyla ne bizi ne de Karamürselli hemşehrilerimizi kandıramazsınız. DEVA partisi olarak bizim başımız dik. Bazıları gibi sokağa çıktığımızda esnaf seçerek, ev seçerek ziyaret yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜCETEPE’NİN YÖNETİMİ

Harun Ok

Hamza Karadeniz

Aysun Harmancı

Hasan Aytın

Melike Yavuz

Ziya Akyıldız

Hamdin Demir

 Bahadır Durmuş

Samet Yücetepe

Muzaffer Yılmaz

Nur Kaya

Tarık Şölen

Özge İmamoğlu Çıkmış

Sermet Çetin

10 Nis 2022 - 20:02 - Siyaset

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