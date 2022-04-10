YRP’den Gebze’nin köylerine çıkarma

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Teşkilatı, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında partinin önceki akşamki durağı Gebze’nin köyleri oldu. Program için iftar öncesinde Gebze’ ye gelen YRP İl Başkan Mehmet Aras ve yardımcıları, Gebze ilçe teşkilatıyla oruç açtı. İftar yemeği sonrasında Mollafenari ve Pelitli köylerinde esnaf ziyaretleri yapıldı.