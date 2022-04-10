10 Nis 2022 - 20:02- Siyaset G: 10 Nis 2022 - 20:04

YRP’den Gebze’nin köylerine çıkarma

YRP İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimi Gebze’nin köylerini dolaştı
YRP’den Gebze’nin köylerine çıkarma mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Teşkilatı, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında partinin önceki akşamki durağı Gebze’nin köyleri oldu. Program için iftar öncesinde Gebze’ ye gelen YRP İl Başkan Mehmet Aras ve yardımcıları, Gebze ilçe teşkilatıyla oruç açtı. İftar yemeği sonrasında Mollafenari ve Pelitli köylerinde esnaf ziyaretleri yapıldı.

10 Nis 2022 - 20:02 - Siyaset

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