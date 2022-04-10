Akbank’tan kadın programı

Akbank, kadının iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve daha görünür olması gerektiği inancıyla Rol Model Akbanklı Kadın Programı’na başlıyor. Program ile eğitim alan Akbanklı kadınların, kapsayıcı bir gelecek için sosyal etki yaratacak şekilde kadınlara yönelik değer ağı oluşturması hedefleniyor. Programın açılış etkinliğinde konuşan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank olarak kadınların iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirmesini çok önemsediklerinin altını çizdi.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.