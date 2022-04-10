10 Nis 2022 - 20:03- Ekonomi G: 10 Nis 2022 - 20:04

Akbank’tan kadın programı
Akbank’tan kadın programı mask

Akbank, kadının iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve daha görünür olması gerektiği inancıyla Rol Model Akbanklı Kadın Programı’na başlıyor. Program ile eğitim alan Akbanklı kadınların, kapsayıcı bir gelecek için sosyal etki yaratacak şekilde kadınlara yönelik değer ağı oluşturması hedefleniyor. Programın açılış etkinliğinde konuşan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank olarak kadınların iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirmesini çok önemsediklerinin altını çizdi.

10 Nis 2022 - 20:03 - Ekonomi

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