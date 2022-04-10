TEV, hayallere dokunuyor

2007 yılından bu yana Türkiye’yi geleceğe taşıyacak liderleri desteklemek amacıyla başarılı öğrencilere Üstün Başarı Bursu veren Türk Eğitim Vakfı, bu yıl burs almaya hak kazanan 80 öğrenciyi düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, 55 yıldır olduğu gibi Türk Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceklerini söyledi.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.