TEV, hayallere dokunuyor

2007 yılından bu yana Türkiye’yi geleceğe taşıyacak liderleri desteklemek amacıyla başarılı öğrencilere Üstün Başarı Bursu veren Türk Eğitim Vakfı, bu yıl burs almaya hak kazanan 80 öğrenciyi düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, 55 yıldır olduğu gibi Türk Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceklerini söyledi.