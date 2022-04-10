Pronet’in kalitesi tescillendi

Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesini açıklandı. Liste, Great Place to Work® sertifikalı yerel ve uluslararası organizasyonlarındaki çalışan deneyimini ölçümleyen analizler sonucu hazırlandı. Ülkemizin lider güvenlik şirketi Pronet, yüksek güvene dayalı insan kaynakları uygulamalarını bizzat çalışanlarının oylarıyla tescilleyerek, listede ilk 5’e giren tek Türk markası oldu.