10 Nis 2022 - 20:04- Ekonomi G: 10 Nis 2022 - 20:05

Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri üniversitelerde

Türkiye’de kısa film alanında platform oluşturma hedefiyle yola çıkan ve 18 yıldır alanında öncü etkinliklerden biri olan Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri, 6 Nisan – 18 Mayıs tarinleri arasında Türkiye genelinde 28 ilde toplam 41 üniversitede gençlerle buluşuyor.
Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri üniversitelerde mask

Etkinlik kapsamında 18. Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılan 68 ülkeden toplam 2.081 film arasından ULUSAL KATEGORİ EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ’nü kazanan yönetmenliğini Ayçe Kartal’ın üstlendiği “Kıyamette İyi Görünmeliyim”, ULUSLARARASI KATEGORİ EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ’nü kazanan Adrian Moyse Dullin‘in “The Right Words” filminin yanı sıra ulusal ve uluslararsı kategoride mansiyon almış olan Can Merdan Doğan’ın Stiletto, Merve Bozcu’nun Plastik Rüya, Olha Zhurba’nın Dad’s Sneakers ve Hugo Covarrubias’nin Bestia filmleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Ayrıca bu sene ilk kez, 20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmeye yönelik başlatılan Genç Bakışlar Yarışmasında En İyi Kısa Film ödülünün sahibi Baturay Tunçat'ın Gün Işığı filmi ve mansiyon alan Yunus Emre Akkuş’un Sessizlik filmi ve İlayda İşeri’nin Çeşme isimli belgeseli gösterim programında yerini aldı.  Ödüllü filmler, Kocaeli Üniversitesi’nde de gösterilecek.

10 Nis 2022 - 20:04 - Ekonomi

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