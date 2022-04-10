Allianz Türkiye’ye ‘Yılın En İyi İşvereni’ ödülü

Allianz Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen ‘Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022’ listesine girmeye hak kazanarak, “1.000-5.000 Çalışan Sayısı” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, çalışanların içlerindeki tutkuyu işlerine taşıyabilecekleri bir çalışma yaşamı sunarak, Allianz Türkiye’nin işveren markası konumunu güçlendirdiklerini belirterek “Yarınlara tutkuyla’ mottosuyla gelişime, yeniliğe, iyiliğe ve geleceğe odaklanıyoruz” dedi.