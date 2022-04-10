Allianz Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen ‘Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022’ listesine girmeye hak kazanarak, “1.000-5.000 Çalışan Sayısı” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, çalışanların içlerindeki tutkuyu işlerine taşıyabilecekleri bir çalışma yaşamı sunarak, Allianz Türkiye’nin işveren markası konumunu güçlendirdiklerini belirterek “Yarınlara tutkuyla’ mottosuyla gelişime, yeniliğe, iyiliğe ve geleceğe odaklanıyoruz” dedi.
10 Nis 2022 - 20:05- Ekonomi Güncelleme: 10 Nis 2022 - 20:06
Allianz Türkiye’ye ‘Yılın En İyi İşvereni’ ödülü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.