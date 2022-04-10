ÇYDD Ayşe Verim Kütüphanesi açıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, ‘Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin’ projesi kapsamında, Verim Ailesi desteği ve ÇYDD Kocaeli Şubesi iş birliği ile İzmit Hızır Reis İlkokulu’nda kurulan ÇYDD Ayşe Verim Kütüphanesi açılış töreni gerçekleşti. Kütüphane Haftası’nda yapılan açılışa ÇYDD Kocaeli Şubesi’nin Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Okul Müdürü Mehmet Hicabi Utandı, Müdür Yardımcısı Murat Kapancı, Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur ve ÇYDD Şube yönetimi katıldı. Açılış sonrası öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi sunuldu.

"BİN 232 KİTAPLIK KURDUK"

650 öğrencisi bulunan Hızırreis İlkokulu’nun kütüphanesinin yenilenmesi hakkında konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna, “Çağdaş eğitimden söz edebilmek için çağdaş kütüphanelerimizin olması gerekiyor. Sorumluluk sahibi, çağdaş bireyler yetişmesi için 33 yıldır çalışıyoruz. Bugüne kadar 130 Bin öğrenciye burs verdik. 30 çağdaş eğitim merkezi, bir üniversite fakültesi, iki lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu açtık. Bunların hepsi devlet kurumu hiçbirini işletmiyoruz. Bugüne kadar 3 Bin 538 okula bin 232 kitaplık kurduk. Toplam 5 milyon kitabımızı okullara ulaştırdık” dedi.

“2 BİNİ AŞKIN KİTABIMIZ OLDU”

Durna’ndan sonra konuşan Okul Müdürü Mehmet Hicabi Utandı, “Dijital stresi azaltmanın bir yolu da çocuklarımıza çevrimdışı kitap okutmaktır. Bu kapsamda okumuzda bir kütüphane vardı yenilenmesi ve güncellenmesi gerekiyordu. Küçük çocuklarımıza hitap etmesi gerekiyordu sağ olsunlar gerek Gülşen hanım gerek Meral hanım Kandıra’dan Sevim hanım çok yardımcı oldular. Kütüphanemizin yenilenmesini istedik. Mevcut alanımızı yeniledik. Tüm donanımlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sağlandı. Boyası yapıldı bazı görseller çizildi. Masa ve sandalyeler alındı, bilgisayar ve yazıcı alındı. Kütüphanemizde 2 bini aşkın kitabımız oldu. Bin 500 tanesi ÇYDD genel Merkezi tarafından gönderildi” dedi.