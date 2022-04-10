KBFT sezonun beşinci sergisini açtı

Bu sezon beşinci sergi organizasyonunu gerçekleştiren Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu (KBFT) geçen hafta 60’lar ve 70’ler sergisini organize eden ve sanatseverlerden büyük beğeni alan etkinlik bu hafta ise yerini ‘Esintiler’ isimli fotoğraf sergisine bıraktı.

KAYA’YA PLAKET VERİLDİ

İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılan fotoğraf sergisine toplamda 18 üye, 45 adet fotoğraf ile katılım sağladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren dernek başkanı Dr. Ahmet Remzi Tülüce, sergi duyuru ve hazırlık aşamasında üyelerin organize ve hızlı hareket etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti özellikle dile getirdi. Açılış konuşmasından sonra KBFT kurucu üyesi olan ve dört yıl başkanlık görevini sürdüren Kemal Kaya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi taktim edildi. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Kemal Kaya ise KBFT’nin mevcut 70 üyesi ile sağlam temellere oturtulduğunu ve yeni yönetimin ise gelecekte çok daha güzel işlere imza atacağına inancının tam olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.