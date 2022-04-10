Tırpan: Polislik iaşe mesleği değildir

Karamürsel’de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Akın, Karamürsel 127 Nolu Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek ve emniyet teşkilatı çalışanları katıldı.

Törende konuşan Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, “Polislik bir kariyer veya iaşe mesleği değil, insanlar rahat uyusun diye uyumayan huzur ve güven içinde bayram yapsın diye kendi bayram yapmayan, çocuklar babasız kalmasın diye kendi çocuklarının ikbalini düşünmeden ölüme yürüyenlerin mesleğidir polislik. Şanlı tarihimiz de her dönem nesillere farklı vazifeler düşmüştür. Türk milletinden olan kahraman Türk polisi adli, idari görevlerini yaptığı gibi 15 Temmuz’da da vatanına ve milletine olan görevini tam olarak yapmıştır” ifadelerini kullandı.