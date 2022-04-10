10 Nis 2022 - 20:07- Gündem G: 10 Nis 2022 - 20:08

Darıca'da Polis Haftası kutlandı

Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi

Darıca'da Polis Haftası kutlandı mask

Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir’in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve konuklar, polislerin gününü kutladı. Tören sonunda Darıca Şehitlik Mezarlığı'nda şehitler için dua edildi.

10 Nis 2022 - 20:07 - Gündem

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