Darıca'da Polis Haftası kutlandı

Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir’in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve konuklar, polislerin gününü kutladı. Tören sonunda Darıca Şehitlik Mezarlığı'nda şehitler için dua edildi.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.