Özge Borak klasik arabaları ustalıkla kullandı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilecek olan ve efsane başkan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dönem filmi olan tarihi proje için bir araya gelen usta oyuncular da projede büyük bir heyecan ve aşkla çalışıyor.

MERAK UYANDIRIYOR

İç ve dış mekan olmak üzere yüzlerce kişinin seferber olduğu projede Leyla Atakan’ı canlandıran Özge Borak’ın klasik arabalara olan ilgisi de set çalışanlarını bir hayli şaşırttı. Borak, senaryo gereği sürmesi gereken klasik otomobilleri profesyonelce kullandı. Leyla Atakan’ın babası olan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Atakan’ı canlandıran Manga’nın solisti Ferman Akgül’ün ise beyaz bir at karşısında gösterildiği sahneler, merak konusu oldu. Filmin diğer oyuncuları Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer ve Aylin Aras’ın ise muhteşem bir uyum içinde çalışıyor.

EFSANE BAŞKANIN HAYATI FİLM OLUYOR

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak olan dökü-drama türünde film, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde İzmit Belediyesi’nin organize edeceği özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.