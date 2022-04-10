10 Nis 2022 - 20:10- Gündem G: 10 Nis 2022 - 20:12

İzmit Çarşısı üretici ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden İzmit Çarşısı, üretici ziyaretlerinde bulunarak dayanışma ağını büyütüyor
İzmit Çarşısı üretici ziyaretlerine devam ediyor mask

İzmit Belediyesi Good4Trust işbirliğiyle kurulan ve yerelden Türkiye’de uzanan İzmit Çarşısı, üretici ziyaretleriyle dayanışma ağını büyütmeye devam ediyor. Üreticiler, İzmit Çarşısı’nda yapılan etkinlik, eğitimler ve projeleri aktarmak, üreticileri daha yakından tanımak, üretim yaptıkları alanlarda üreticilerle bir araya gelmek amacıyla dükkânlarında ziyaret ediliyor.

‘ÖTEBERY’ MARKASININ KURUCUSUNA ZİYARET

İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri Sorumlusu Gamze Gül Biricik bu hafta “Ötebery” markasının kurucusu Burcu Kaya’yı dükkânında ziyaret ederek ürünlerini ve üreticiyi yakından tanıma fırsatı buldu. İzmit Çarşısı topluluğunda bulunmaktan memnun olduğunu ve bu projeyi çok başarılı bulduğunu belirten Burcu Kaya, markasında geliştirmek istediği konular ile ilgili isteklerini belirtti.

10 Nis 2022 - 20:10 - Gündem

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