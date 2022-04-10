İzmit Çarşısı üretici ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediyesi Good4Trust işbirliğiyle kurulan ve yerelden Türkiye’de uzanan İzmit Çarşısı, üretici ziyaretleriyle dayanışma ağını büyütmeye devam ediyor. Üreticiler, İzmit Çarşısı’nda yapılan etkinlik, eğitimler ve projeleri aktarmak, üreticileri daha yakından tanımak, üretim yaptıkları alanlarda üreticilerle bir araya gelmek amacıyla dükkânlarında ziyaret ediliyor.
‘ÖTEBERY’ MARKASININ KURUCUSUNA ZİYARET
İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri Sorumlusu Gamze Gül Biricik bu hafta “Ötebery” markasının kurucusu Burcu Kaya’yı dükkânında ziyaret ederek ürünlerini ve üreticiyi yakından tanıma fırsatı buldu. İzmit Çarşısı topluluğunda bulunmaktan memnun olduğunu ve bu projeyi çok başarılı bulduğunu belirten Burcu Kaya, markasında geliştirmek istediği konular ile ilgili isteklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.