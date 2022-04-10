Bizim çocuklar Başakşehir ile yenişemedi

Kocaelispor 16 ve 17 takımlarının pazar mesaisinde rakibi Başakşehir’di. Erteleme maçında iki takımımız da berabere kaldı. 16’lar ilk yarısını çok üstün oynadığı ve öne de geçtiği maçtan 1-1’lik skorla ayrılırken gol son haftaların dikkat çeken orta saha oyuncusu Bünyamin’den geldi. Bu maçın ardından 17’ler sahaya çıktı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan gençler ikinci yarıda çok daha derli toplu bir oyun ortaya koydu ve rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 17’lerin gollerini Oğulcan ve Burak Okan kaydetti.