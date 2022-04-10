10 Nis 2022 - 20:11- Spor G: 10 Nis 2022 - 20:12

Bizim çocuklar Başakşehir ile yenişemedi
Bizim çocuklar Başakşehir ile yenişemedi mask
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Kocaelispor 16 ve 17 takımlarının pazar mesaisinde rakibi Başakşehir’di. Erteleme maçında iki takımımız da berabere kaldı. 16’lar ilk yarısını çok üstün oynadığı ve öne de geçtiği maçtan 1-1’lik skorla ayrılırken gol son haftaların dikkat çeken orta saha oyuncusu Bünyamin’den geldi. Bu maçın ardından 17’ler sahaya çıktı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan gençler ikinci yarıda çok daha derli toplu bir oyun ortaya koydu ve rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 17’lerin gollerini Oğulcan ve Burak Okan kaydetti.

10 Nis 2022 - 20:11 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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korfez - U17 grubunda 5 numara stoper süper çocuk bu çocuğu sakin kaybetmeyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 21:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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