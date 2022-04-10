10 Nis 2022 - 20:25- Gündem G: 10 Nis 2022 - 20:27

Test ve vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Nisan 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Test ve vaka sayısı düştü mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Nisan’a ait verilere göre, 172 bin 461 test yapıldı. Güncel verilere göre, 5 bin 609 yeni vaka tespit edilirken 32 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 7 bin 315 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Nisan verilerine göre, dün 186 bin 226 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 986 vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 8 bin 825 kişi sağlığına kavuşmuştu.

10 Nis 2022 - 20:25 - Gündem

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