10 Nis 2022 - 20:49- Gündem G: 10 Nis 2022 - 20:51

Meteoroloji'den Kocaeli ve 6 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü soğuk hava dalgasıyla birlikte Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Yüksek yerler için don uyarısı yapılırken, Batı Karadeniz'de ise fırtına beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji'den Kocaeli ve 6 ile uyarı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-12 derece) azalması bekleniyor. Bu akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlaması beklenen yağışların yarın (11 Nisan 2022) ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

DON TEHLİKESİ

Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunuyor.

Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

BATI KARADENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

10 Nis 2022 - 20:49 - Gündem

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