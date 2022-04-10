Yangın vaaaaaar! 2-1

Kocaelispor, Bursa’da adeta kendi ipini çekti. Yenilgi halinde küme düşme olasılığı hayli yükselecek olan Bursaspor’a konuk olan takım, maçın başındaki şok gole ancak ilk yarının uzatma dakikalarında yanıt verebildi. İkinci yarı ise çözülen Kocaelispor, Bursa’ya hayat verirken, adeta intihar etti

MAÇTAN DAKİKALAR…

Dk. 2: Bursa ekibinde Mehmet Erdem’in sol kanattan yaptığı ortada yapılan kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı. Dk. 5: Bursa ekibi atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Hasan Ayaroğlu’nun ortasında Burak Altıparmak bomboş durumda kafayı vurdu, yerden seken top sağdan dışarıya çıktı. Bu dakikada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Bursa'daki maçı izlemeye geldi.

HASAN GOLÜ ATTI, DEFANS BAKTI

Dk. 8: Bursaspor bu dakikada öne geçti. Sağdan yapılan kavisli ortada Korcan topu uzaklaştırdı. Ondan seken top Hasan’a geldi. Bu futbolcunun sol ayağa ile çektiği şutta top Korcan’ın üzerine gelse de kollarından sekti, ağlarla buluştu:1-0. Dk. 16: Kocaelispor ceza sahası içinde yükselen topu Korcan yumruklamak isterken ıskaladı. Boşta kalan top sekti ve Pedro’nun koluna çarptı. Ağlara giden top, elle oynama gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

GOOOOOOOOOOOOOOLLLL…

45+2: Pereira’nın anlamsız pasında top Namık’a geldi. Semih’ten topu kurtaran Namık’ın şutu az farkla soldan dışarıya çıktı. 1 dakika sonra yine Pereira sol kanatta topu ortaladı ve kavis alan top kaleci Deniz’in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARI ÇÖKTÜK

İlk yarı boyunca son derece isteksiz ve kötü oynayan, adeta afyon yutmuş gibi sahada gezinen Kocaelispor, son dakikada beraberlikle soyunma odasına girerken, ikini yarı ruhsuz oyun devam etti ve Bursa 3 puanı kazandı. Kocaelispor alev alev yanmaya başladı. Pazar günü Bandırma geliyor. Bu maç çok daha zor.

BURSASPOR: 2

KOCAELİSPOR:1

STAT: Timsah Park

HAKEMLER: Sarper Barış Saka*, Muhammet Yumak**, Kemal Mavi**

BURSASPOR

28 DENİZ AYDIN**

7 NAMIK ALASKAROV**

(Dk. 87 RAMAZAN KESKİN*)

13 THIEVY BIPFOUMA**

(Dk. 66 MASSIMO BRUNO*)

14 HASAN AYAROĞLU**

26 KUBİLAY SÖNMEZ**

(Dk. 58 ENVER CENK*)

29 MERT YILMAZ**

30 ERDEM UĞURLU**

33 NICOLAS ZALAZAR**

31 LUKA CAPAN**

36 BURAK ALTIPARMAK***

45 JOAO PEDRO**

YEDEKLER

1 CANBERK YURDAKUL

3 ONUR ATASAYAR

23 FURKAN EMRE ÜNVER

52 UĞUR KAAN YILDIZ

77 TUĞBEY AKGÜN

80 İSMAİL YÜKSEK

97 BERAT ALTINDİŞ

KOCAELİSPOR

1 KORCAN ÇELİKAY?

2 BERKAY DABANLI*

12 ATİLA TURAN**

18 JOHANNA OMOLO?

(Dk. 66 İLYAS KUBİLAY?)

20 GEORGES MANDJECK*

22 DİMİTRİS KOLOVOS*

(Dk. 82 IBRAHIM RASHEED?)

24 BABACAR GUEYE?

27 SEMİH KARADENİZ?

29 MICHAEL PEREIRA**

(Dk. 77 MUSA NİZAM?)

35 MAZLUM DEMİR?

77 BENHUR KESER?

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

6 MEHMET TAŞ

15 ALPAY ÇELEBİ

28 MOUHAMED DIOP

52 DENİZALP ÖZDEMİR

SARI KARTLAR: Dk. 18 Mandjeck (Kocaelispor) Dk. 28 Mehmet Erdem (Bursa)

GOLLER: Dk. 8: Hasan, Dk. 63 Pedro (Bursa), Dk. 45+2 Pereira (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Semih (Kocaelispor)

DAKİKALAR

Dk. 2: Bursa ekibinde Mehmet Erdem’in sol kanattan yaptığı ortada yapılan kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 5: Bursa ekibi atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Hasan Ayaroğlu’nun ortasında Burak Altıparmak bomboş durumda kafayı vurdu, yerden seken top sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 8: Bursaspor bu dakikada öne geçti. Sağdan yapılan kavisli ortada Korcan topu uzaklaştırdı. Ondan seken top Hasan’a geldi. Bu futbolcunun sol ayağa ile çektiği şutta top Korcan’ın üzerine gelse de Korcan’ın kollarından sekti ve ağlarla buluştu. “1-0”

Dk. 16: Kocaelispor ceza sahası içinde yükselen topu Korcan yumruklamak isterken ıskaladı. Boşta kalan top yerden sekti ve Pedro’nun koluna çarptı. Ağlara giden topu elle oynama gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

Dk. 45+2: Pereira’nın anlamsız pasında top Namık’a geldi. Semih’ten topu kurtaran Namık’ın şutu az farkla soldan dışarıya çıktı. 1 dakika sonra yine Pereira sol kanatta topu ortaladı ve kavis alan top kaleci Deniz’in üzerinden filelerle buluştu. (1-1)

Dk. 51: Bursa ekibinde Mehmet Erdem’in soldan ortasında Pedro topa dokundu, top sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 53: Bursaspor’da Namık’ın soldan köşe vuruşunda Burak ve Zalazar topa beraber yükseldiler ve bomboş durumda topu ıskaladılar. Bursa adına çok net bir pozisyondu.

Dk. 55: Bursaspor gole yine yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Namık Alaskarov’un kafa ile vurduğu top kaleci Korcan’da kaldı.

Dk. 63: Bursaspor 2-1 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Pedro, Namık’ın pasında kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top sağdan ağlarla buluştu. (2-1)

Dk. 69: Kocaelispor’da Semih taç atma esnasında kendisine atılan su bardaklarından birisini yerden aldı ve tribüne fırlattı. Hakem Sarper Barış Saka, Semih’e direkt kırmızı kartını çıkardı.

Dk. 73: Pereira orta sahada topu kaybetti. Topu kazanan Bruno kaleci Korcan’ı karşısında gördü, şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 76: Bursa ekibinde Enver Cenk’in ortasında Namık topa uzanamadı ve Bursaspor net bir gol daha kaçırdı.

Dk. 85: Bursaspor çok net bir gol kaçırdı. Bruno bomboş durumda kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldı ve topu dışarıya göndererek zoru başardı.