Ellibeş’e Ramazan’da da durmak yok! 3 günde, 3 ilçe

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in temposu Ramazan ayında da devam ediyor. Ellibeş, geçtiğimiz cuma günü Dünya Romanlar Günü’nde Romanlarla iftar yaptı. Karamürsel’de gerçekleşen iftarda konuşan Ellibeş, “Hayata daima güleryüzle ve neşeyle bakmasını bilen Roman kardeşlerimizin bu özel günününde yanlarında olduk. Karamürsel Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ve ilçe Kaymakamımız Osman Aslan Canbaba’nın evsahipliğindeki Romanlarla İftar Programına İlçe Başkanımız Sait Mete ile birlikte katılarak, bu özel günlerinde hep beraber olduk” dedi.

Ellibeş, Karamürsel’de gün boyu devam eden yoğun programlarını Ulu Cami’de teravih namazı ile tamamladı. Namaz öncesi cemaatle, namaz sonrası dernek yönetimiyle bir araya geldi.

ÇAYIROVA’DA TEŞKİLAT İFTARI

Ellibeş, cumartesi ve pazar günleri ise toplu teşkilat iftarlarındaydı. Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay’ın evsahipliğinde cumartesi günü düzenlenen iftarda Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile yüzlerce teşkilat mensubu yer aldı. Ellibeş, “Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin” dedi. Çayırova Hacı Perihan Kayar Camiinde teravih namazı sonrası Osmanlı döneminden günümüze gelen çok güzel bir geleneği devam ettirip, vatandaşlara Ramazan Şerbeti dağıtan Ellibeş, Çayırova Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sevince Mağazası”nı da gezdi. Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu bu mağazada fazlasıyla hissetiklerini ifade eden Ellibeş, “Bu mağazada ihtiyaç sahibi aileler için her yaşa uygun ayakkabı ve elbiseler var” dedi.

DİLOVASI TEŞKİLATI İFTARDA BULUŞTU

Başkan Ellibeş, pazar günü de yoğun mesaisini sürdürdü. Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ev sahipliğinde düzenlenen iftarda ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Milletvekili Cemil Yaman ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’in de bulunduğu, yoğun katılımın olduğu iftarda konuşan Ellibeş, “Elbette böyle büyük, güçlü ve davasına bağlı bir teşkilata sahip olduğumuz için Allah’a şükrediyorum. Ramazan ayı, yardımlaşma ve kardeşlik ayıdır. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte bu mübarek ayın manevi iklimine uygun olarak tüm gücümüzle sahadayız, milletimizle bir aradayız. Bizim için en değerli yer, milletimizin yanında olmaktır” dedi. Ellibeş, gittiği ilçelerde taziye ve hasta ziyaretlerini de ihmal etmedi. Ayrıca dernek ve STK’larla da bir araya geldi.