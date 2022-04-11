Knight online oyunundaki oyun içi paralardan biri olan coins her 100.000.000 birikimine gold bar ismi verilir. Gold bar oyuncular arasında Gb olarak isimlendirilir.

Knight Online Gb Kullanımı

Knight online oyuncuları için karakterin güçlendirilmesi çok önemlidir. Karakter güçlendirilmesi ile itemlerle yapılır. İtem almak için oyun içi özel etkinliklere katılım yapılırken diğer oyunculardan takas yoluyla da alınabilir. Oyun içinde ticarete katılmak için Knight online Gb gerekir.

Bütün itemleri gold var ile satabilir veya sizin için gereken itemleri yine gold bar ile alabilirsiniz. Oyun içinde birçok adı bulunur ancak genel olarak Gb tabiri tüm oyuncular tarafından tercih edilir. Oyundan para kazanmak gibi bir niyetiniz varsa oyun içi etkinliklere katılarak ve canavarları keserek coin biriktirilir. Bu coinler 100.000.000 miktarına geldiğinde bir gold var oluşturur. Gb satarak banka hesabınıza ve oyun içine para aktarabilirsiniz.

Knight Online Gb Satımı Nasıl Yapılır?

Knight online Gb satarak para kazanmak istiyorsanız yapılması gerekenler oldukça basittir. Knight online Gb satımı adımları:

· Oyuna giriş yapın

· Server’e uygun olarak teslimat noktasına gidin

· Satış sitesine giriş yapın

· Karakter adınızı eksiksiz olarak yazın

· Satmak istediğiniz Gb miktarını girin

· Açılan sayfada satın alacak karakter belirtilir

· Satış sitesinin size verdiği nick üzerinden satışınızı yapın

· Teslimat tamamlandıktan sonra ücret hesaba aktarılır.

Bakiyenizi nakit çek diyerek banka hesabınıza aktarımı sağlayabilir veya oyun içinde kullanabilirsiniz. Gold var satışları 7 gün 24 saat yapılır. Fiyatları dönemsel olarak değişir. Eğer az satıcı var ise fiyatı yükselir. Gold bar satış fiyatı belirlenirken arz talep dengesine göre bir fiyat belirlenir.

Knight Online Gb Alımı Nasıl Yapılır?

Knight online satılabilen ve alınabilen oyun içi para birimidir. Knight online Gb satın almak istiyorsanız server girişi yaparak teslimat noktasına gidin. Burada satın almak istediğiniz Gb miktarını yazın ve onaylayın. Karakter ismini ekleyin ve ödeme yapın. Ödemenin ardından satın aldığınız Gb karakter hesabınıza yüklenir. Pazar kurmadan tüm teslimat noktalarından 7 gün 24 saat Gb satın alabilirsiniz. Gold var alımı 7 gün 24 saat gerçekleştirilir.