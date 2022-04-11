Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile karşılıklı görüşmelerin ardından yollar ayrıldı. Önce farklı Denizlispor yenilgisi, ardından Bursaspor mağlubiyetleri yeşil siyahlı kulübü iyice sıkıntıya sokmuştu. Özellikle bu iki maçta oynanan futbol ve maçı geri getiremeyecek hamlelerin olması endişeyi artırmıştı. Bursaspor maçının ardından geç saatlere kadar yapılan toplantının ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yönetim kurulu ile yollar ayrıldı. Kulüpten konu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada son olarak Altay’ı çalıştıran Serkan Özbalta geliyor.
11 Nis 2022 - 11:27- Spor Güncelleme: 11 Nis 2022 - 12:12
Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.