Binnaz Günaydın ailesinin izini Müge Anlı ile sürüyor

İki yıl önce ilk olarak gazetemizde haberi yayınlanan Binnaz Günaydın, evlatlık verildiğini öğrenmiş ve gerçek anne ve babasını bulmak istediğini dile getirmişti. Ailesinin izini süren Binnaz Gündoğdu, çareyi ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın sunduğu tatlı sert programında aradı

MÜGE ANLI İZMİTLİ BİNNAZI KONUK ALDI

Olayın takibini yaptığımızda Binnaz Günaydın’ın, 42 yıl önceki gazete arşivimizden bulunduğu güne dair habere ulaştık. Fevziye Camii avlusunda bulunan Binnaz Hanım, buradan Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülmüş. Daha sonra Kasaplık yapan Feridun Boran ile ev hanımı Şerife Boran çiftine evlatlık verilmiş. 29 Mayıs 1980 yılında dünyaya gelen ve dünyaya geldiği gün evlatlık verilen Binnaz Hanım, bu acı gerçeği 19 yaşında öğrendi. Üvey annesinin akrabaları “Biz seni yeni doğum yapmış bir aileden aldık” demişti. Bu durumu üvey annesi Şerife Boran’a sorduğunda “Gerçek annen ve baban bir trafik kazasında öldü” cevabını aldığını söylemişti. Ailesinin izine ulaşamayan Binnaz Hanım’da çareyi Müge Anlı’nın programına çıkmakta buldu.

OSMAN KUYU KİLİT İSİM Mİ?

Bugün 42 yaşında olan ve 23 yıldır gerçek ailesini arayana Binnaz Günaydın, ailesini bulabilmek için Müge Anlı’nın programına çıktı. Üvey babası Feridun Boran’ın eski patronu olan Osman Kuyu’ya giden Binnaz Günaydın, gerçek ailesini bu Osman Kuyu’ya da sordu. Çünkü 1980 yılında çocuğu olmayan Boran ailesi, evlatlık almak için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne Osman Kuyu ve Hamiyet Erol isimli bir kadın ile birlikte gitmişti. Bu durumu bilen Binnaz, Osman Kuyuya gerçek ailesini sormuş. Kendisine “Seni Fevziye Camiinde bulmuşlar ve Kocaeli Devlet Hastanesine getirmişler. Gerçek aileni bizde bilmiyoruz” cevabını almış. Bugün ATV’de yayınlanan Tatlı Sert programında Müge Anlı’da Osman Kuyu’nun canlı yayına bağlanmasını istedi.

DEVAM EDECEK

Binnaz Günaydın’ın ailesini arama çabası yarın da devam edecek ve Müge Anlı, Binnaz Hanım hakkında bilgisi olan herkesi programına konuk alacak. Kapanönü’nde kasaplık yapan Osman Kuyu’nun da programına katılmasını isteyen Anlı, bakalım Binnaz Hanım’ın ailesini bulabilecek mi?