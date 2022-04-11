Milli İrade Meydanı ihalesi iptal edilebilir!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı Aralık ayında lansmanı yapılan Milli İrade Meydanı Projesi için bugün ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İhlale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihalede projenin muhammen bedeli 148 milyon 353 bin 200 TL 31 kuruş olarak belirlenirken ihaleye tek istekli katıldı. Haldız İnşaat proje için 212 milyon 500 bin TL teklif verdi. İhalenin onaylanmasının ardından Haldız İnşaat şartnameye göre 420 gün içerisinde projeyi bitirecek.

52 MİLYON TL’LİK FARK İPTAL ETTİRMİŞTİ

Muhammen bedelin yaklaşık 65 milyon TL üzerinde teklif verilmesinin ardından ‘ihale iptal olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Bilindiği gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, yaklaşık maliyeti 140 milyon 749 bin 453 lira 33 kuruş olarak belirlenen Sağlık Kent Konutları ihalesine Haldız İnşaat 192 milyon 750 bin TL, Yavuz Dekorasyon İnşaat Limited Şirketi ise 200 milyon TL teklif vermişti. Haldız İnşaat’ın muhammen bedel üzerine verdiği yaklaşık 52 milyon TL, Yavuz Dekorasyon İnşaat Limited Şirketi’nin verdiği yaklaşık 59 milyon TL fark nedeniyle ihale iptal edilmişti. Daha sonra tekrar yapılan ihalede muhammen bedel 211 milyon 501 bin 922 lira 73 kuruş olarak belirlenmiş, Zeray İnşaat ve Haldız İnşaat A.Ş. 207 milyon 500 bin lira olarak en düşük aynı iki teklifi vermişti.