İSU, fiyat artışları nedeniyle ihaleleri iptal etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün kent geneli içmesuyu ve kanalizasyon inşaatı ihaleleri ekonomiye takıldı. Karamürsel Kızderbent ve Kırkmerdiven Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı, Derince Karabey, Yörükler ve Kaşıkçı Erenler Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı, Başiskele Tepecik Mahallesi İçmesuyu İnşaatı ve Kartepe İstasyon ve Nusretiye Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı ihaleleri aynı sebepten dolayı iptal edildi.

“PANDEMİDEN DOLAYI YAŞANAN EKONOMİK OLUMSUZLUKLAR”

İSU, söz konusu içmesuyu ve kanalizasyon inşaatı proje ihalelerinin iptal gerekçesi olarak, “Dünya genelinde Pandemiden dolayı yaşanan ekonomik olumsuzlukların ülkemizi ve dolayısı ile kurumumuzu etkilemesi, özellikle enerji girdi maliyetlerindeki artışların mal ve hizmet tedarikine yansıması ve de güncel piyasa şartlarında oluşan fiyat artışları nedeni ile yatırımların mevcut bütçe olanakları ile değerlendirilemeyeceği nedeniyle” ifadelerine yer verdi.

“İSU’YU SÜREKLİ YATIRIM ALANINDA TUTMAYA ÇALIŞTIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 yılını değerlendirdiği toplantıda, “İSU’yu sürekli yatırım alanında tutmaya çalıştık. 363 kilometrelik içme suyu hattını devam ettiriyoruz. 153 mahalle yararlanacak. İçme suyunun kesilmemesi en hayati konumuz. Toplam 194 kilometrelik kanalizasyon hattının inşası devam ediyor. Yağmur suyu ve dere ıslahları kapsamında 66 mahalleye hizmet ediyor. İçme suyu depoları bizler için hayati yerler; bunların bir kısmını yeniliyor, bir kısmına ilave yapıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

“VATANDAŞIN DAHA AZ HİZMET ALMASI ANLAMINA GELİYOR”

Ekonominin mevcut durumu nedeniyle kamu ihaleleri iptal edilirken geçtiğimiz gün gazetemize açıklama yapan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, “Okul, köprü, yol gibi kamu yatırımları bu maliyetlerle her geçen gün azalacak. Bu azalma da daha az yatırım demek oluyor. Vatandaşın daha az hizmet alması anlamına geliyor” ifadelerine yer vermişti.