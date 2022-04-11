Faruk Sarman'ın acı kaybı

Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Faruk Sarman’ın babası, Kocaelispor’un eski futbolcularından Haşim Arda ve Onur Alp’in dedeleri İsmet Sarman 75 yaşında vefat etti. 3 kız bir de erkek evlat sahibi merhum İsmet Sarman’ın cenazesi Köseköy Merkez Cami’nden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.