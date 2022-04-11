Mustafa Özmet Spor Tesisi yenilenecek

Çalışmalar çerçevesinde spor tesissinin önce açık olan üstü kapatılacak. Gençlerin 12 ay boyunca spor yapmasına olanak sağlayacak çalışma çerçevesinde mevcut idari yapı da yenilenecek. Yenileme çalışmalarının yapılacağı tesiste incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gençlerimizin bizden kapalı saha talebi vardı. Buradaki tesisimizde açık saha vardı ve sadece yaz aylarında kullanılabiliyordu. Bizler Mustafa Özmet Spor Tesisini hem yenileyelim hem de mevcut sahanın üstünü kapatalım istedik. Arkadaşlarımız projeyi çalıştı, güzel de bir proje oldu. Şimdi hızlı bir şekilde çalışmayı yürütüyoruz. Kısa süre içerisinde de tamamlayacağız ve gençlerimizin 12 ay boyunca kullanabilecekleri tesisi hayata geçirmiş olacağız" dedi.