11 Nis 2022 - 11:55- Gündem G: 11 Nis 2022 - 11:56

Mustafa Özmet Spor Tesisi yenilenecek

Kirazlıyalı’da bulunan Mustafa Özmet Spor Tesisi, yetersiz gelmesi sebebiyle Körfez Belediyesi tarafından yenilenecek.
Mustafa Özmet Spor Tesisi yenilenecek mask
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Çalışmalar çerçevesinde spor tesissinin önce açık olan üstü kapatılacak. Gençlerin 12 ay boyunca spor yapmasına olanak sağlayacak çalışma çerçevesinde mevcut idari yapı da yenilenecek. Yenileme çalışmalarının yapılacağı tesiste incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gençlerimizin bizden kapalı saha talebi vardı. Buradaki tesisimizde açık saha vardı ve sadece yaz aylarında kullanılabiliyordu. Bizler Mustafa Özmet Spor Tesisini hem yenileyelim hem de mevcut sahanın üstünü kapatalım istedik. Arkadaşlarımız projeyi çalıştı, güzel de bir proje oldu. Şimdi hızlı bir şekilde çalışmayı yürütüyoruz. Kısa süre içerisinde de tamamlayacağız ve gençlerimizin 12 ay boyunca kullanabilecekleri tesisi hayata geçirmiş olacağız" dedi.

11 Nis 2022 - 11:55 İHA Kocaeli- Gündem

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Yorumlar

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Murat - Mustafa Özmet de kimdir yahu diyenler varsa; 80 li yıllarda Kocaelispor antrenörüydü, T.Direktör yardımcısıydı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 12:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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