11 Nis 2022 - 11:55- Gündem G: 11 Nis 2022 - 11:56

Akşemsettin Caddesi asfaltlandı

Körfez ilçesinde bulunan Akşemsettin Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.
Akşemsettin Caddesi asfaltlandı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, hafta sonu Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde asfalt serimi yapıldı. Gece saatleri boyunca devam eden çalışmada önce yol kazılarak asfalta hazırlandı. Ardından ekipler tarafından trafiğin en yoğun olduğu caddeye asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Fatih Mahallesi’ni ziyaret ederek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

11 Nis 2022 - 11:55 İHA Kocaeli- Gündem

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