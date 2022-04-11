Akşemsettin Caddesi asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, hafta sonu Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde asfalt serimi yapıldı. Gece saatleri boyunca devam eden çalışmada önce yol kazılarak asfalta hazırlandı. Ardından ekipler tarafından trafiğin en yoğun olduğu caddeye asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Fatih Mahallesi’ni ziyaret ederek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.