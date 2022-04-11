Gebzeli çocuklara özel atölyelerde eğlenceli eğitim

Gebze Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği Ara Tatil Çocuk Atölyeleri’nde eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede, 4-14 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli eğitimler veriliyor. Çocuklar; kum boyama, hareket, spor etkinlikleri, ebru, oyuncak boyama, sihirli karışımlar, taş boyama, origami ve zeka oyunları atölyelerine katılıyor. Eğitim alan minikleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Eğlenceli ara tatil atölyelerimize hoş geldiniz. Tatilde atölyelerimizdeki oyunlara ve atölyelere katılarak keyifli zaman geçiren sizlerin, diğer boş vakitlerinizi de kitap okuyarak iyi değerlendirmenizi istiyorum. Okuldaki derslerinizde de başarılar diliyorum" dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.