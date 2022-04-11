Gebzeli çocuklara özel atölyelerde eğlenceli eğitim

Gebze Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği Ara Tatil Çocuk Atölyeleri’nde eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede, 4-14 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli eğitimler veriliyor. Çocuklar; kum boyama, hareket, spor etkinlikleri, ebru, oyuncak boyama, sihirli karışımlar, taş boyama, origami ve zeka oyunları atölyelerine katılıyor. Eğitim alan minikleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Eğlenceli ara tatil atölyelerimize hoş geldiniz. Tatilde atölyelerimizdeki oyunlara ve atölyelere katılarak keyifli zaman geçiren sizlerin, diğer boş vakitlerinizi de kitap okuyarak iyi değerlendirmenizi istiyorum. Okuldaki derslerinizde de başarılar diliyorum" dedi.