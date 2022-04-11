Kartepe Belediyespor U18 şampiyonluğunu ilan etti..

U18 Elit Lig 2.Grup’ta Kartepe Belediyespor U18 takımı mutlu sona ulaştı. Hafta sonu oynanan Yenidoğan Sedarspor’u konuk eden Kartepe aslanları Abdurrahim, Enes ve Ömer’in attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyon olarak tur attı.Teknik Direktör Selahattin Tanrıkulu tüm futbolcularını kutlayarak şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tüm Kartepe halkına armağan ettiklerini söyledi.

Kocaeli U18 Elit liginde Kartepe’nin tek temsilcisi olan Kartepe Belediyespor U18 futbol takımı 2.grup şampiyonu oldu. Hafta sonu Yenidoğan Serdarspor’u konuk eden Kartepe Belediyespor takımı çok üstün bir futbol oynayarak rakibini Abdurrahim, Enes ve Ömer’in attığı gollerle 3-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kartepe Belediyespor’un 3 şutuda direkten döndü. Maçın bitimi ile birlikte Kartepe Aslanları taraftarı ile bütünleşerek Acısu stadını şölen alanına çevirdiler.

Kartepe Belediyespor Teknik Direktörü Selahattin Tanrıkulu futbolcularını ‘imparator’ tezahüratları altında kutlarken ‘’ Çok zor bir lig oynadık. Şampiyon takımların olduğu Elit lig de her maçı final havasında oynayarak kazandık. Şampiyon olan futbolcularımı başarılı oyunlarından dolayı kutluyorum. Kartepe’nin tek takımı olarak yer aldığımız bu lig de söke söke aldığımız şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman ve tüm Kartepe halkına armağan ediyoruz’’ dedi.