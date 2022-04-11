Kocaeli yağmurla güne uyandı

Kocaeli’de vatandaşlar güne yağmurla başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise güçlük yaşadı. Kent genelinde yağışla beraber hava sıcaklığı da düştü. Geçtiğimiz hafta 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, bugün 8 dereceye kadar geriledi.