Kocaeli yağmurla güne uyandı

Kocaeli’de vatandaşlar güne yağmurla başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise güçlük yaşadı. Kent genelinde yağışla beraber hava sıcaklığı da düştü. Geçtiğimiz hafta 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, bugün 8 dereceye kadar geriledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.