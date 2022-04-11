Kader maçı Değirmendere’nin “2-0”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta Değirmenderespor ile Arslanbey Gençlerbirliği kader maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ufuk Özbek ve Berke Tulpar’ın golleri ile 2-0 kazanan Değirmenderespor, Süper Amatör Lig’den bir takımla baraj maçı oynamaya hak kazandı. Arslanbey Gençlerbirliği ise Doğantepespor’un ardından Süper Amatör Lig’e düşen diğer Kocaeli takımı oldu.