11 Nis 2022 - 12:17- Spor G: 11 Nis 2022 - 12:18

Kader maçı Değirmendere’nin “2-0”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta Değirmenderespor ile Arslanbey Gençlerbirliği kader maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ufuk Özbek ve Berk...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Kader maçı Değirmendere’nin “2-0” mask
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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta Değirmenderespor ile Arslanbey Gençlerbirliği kader maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ufuk Özbek ve Berke Tulpar’ın golleri ile 2-0 kazanan Değirmenderespor, Süper Amatör Lig’den bir takımla baraj maçı oynamaya hak kazandı. Arslanbey Gençlerbirliği ise Doğantepespor’un ardından Süper Amatör Lig’e düşen diğer Kocaeli takımı oldu.

11 Nis 2022 - 12:17 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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